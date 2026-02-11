デスクワークや在宅勤務、休日もソファや椅子に座りっぱなし……という人も多いのではないでしょうか。また、座っているだけなのに「疲れる」、仕事の日の午後は「頭がぼんやりする」など、そのような不調の背景に、長時間の座り姿勢が関係しているかもしれません。長時間座っていると、肩・首のコリ、腰痛だけでなく、内臓の不調や集中力の低下にもつながるということです。そこで、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整