½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÆüËÜ¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼êÁü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎ¾¶ËÃ¼¤Ê2¸©¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÂçÄ´ºº¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÉ×¤¬¶¯¤¤¼¯»ùÅç¸©VSºÊ¤¬¶¯¤¤¹âÃÎ¸©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡£Î¾Êý¤Î¸©Ì±¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿VTR¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£VTR½ªÎ»¸å¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤¢¤ë¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖÂÐÅù¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À