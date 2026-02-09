阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手＝前パイレーツ＝が9日、沖縄・宜野座キャンプでライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、打者5人に対して25球を投じた。藤川監督、和田ヘッドコーチ、安藤投手チーフコーチらが見守った。ボール球が10球とやや制球に苦しんだが、直球に変化球も交えて糸原、岡城、長坂、梅野に投げ込んだ。許した安打性の打球は3本。メジャー通算112試合登板で防御率4.17のリリーフ右腕は「まずは投げられる