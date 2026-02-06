横山信一氏公明党の横山信一参院議員は6日、自公連立政権下の衆院選での選挙協力関係を「くだらない」と述べた自民党の麻生太郎副総裁を批判した。北海道函館市での演説会で「たもとを分かったとはいえ、どうしてこういうことが言えるんだ。ひどい」と不快感を示した。麻生氏は4日の衆院選演説で、連立相手が公明から日本維新の会に代わったことに触れ「いいこともあった。『比例代表は公明党と書いてください』などと、くだら