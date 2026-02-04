県内の民間企業で支給された2025年の冬のボーナスは平均で約42万5000円と、5年連続で前の年を上回りました。徳島経済研究所によりますと、県内の民間企業で支給された2025年の冬のボーナスは、平均年齢45.3歳に対し平均42万4900円で、前の年に比べて1万800円、率にして2.6％増えました。5年連続の増加です。前の年よりボーナスを増やした企業は全体の59％、横ばいが15.1％、減らしたのは25.9％でした。支給にあ