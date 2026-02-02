少子化が加速する中、公立高校のあり方を検討する会合が2月2日、県庁で開かれ、高校の特色化や魅力化をさらに進めることなど、素案がまとめられました。県内は、15年後に中学3年生の生徒数が、現在より4割減少する見込みで、県教育委員会では、今後の公立高校のあり方を検討しています。2日の会議には委員15人が出席し、これまで議論されてきた素案がまとめられました。素案では「さらなる特色化や魅力化の推進」「教育の質を維持