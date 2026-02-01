阿南市の社会福祉大会が1月31日に開かれ、市内で福祉事業に功労のあった個人や団体が表彰されました。この大会は「誰もが心豊かに暮らし続けられる明るく住みよいまち“阿南”」をテーマに開かれ、多くの市民や関係者が参加しました。式典では、名誉大会長の岩佐義弘阿南市長らが挨拶したあと、市内の魅力発信に関する活動に積極的に取り組んでいる富岡東高校2年の浜蒼一郎さんや吉井小学校の前で登校時間に合わせて交通事故