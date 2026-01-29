国民民主党の玉木雄一郎代表が、1月29日に徳島を訪れ、2月8日投開票の衆議院選挙での党勢拡大を訴えました。玉木雄一郎代表は、衆議院選挙で国民民主党が支援する候補の応援のため、29日、徳島を訪れました。（国民民主党・玉木雄一郎 代表）「私たちが挑戦するのは2つです。住民税の減税と、そして社会保険料負担の軽減です」「住民税の軽減に関しては、地方の財源になっていますから、国としても十分な財政措置をしていきます」