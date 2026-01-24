雪のような白さが輝いた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月23日の第1試合にBEAST X・東城りお（連盟）が出場。半袖のユニフォームから見える色白で細い腕に、ファンから「お肌が真っ白」「麻雀牌になりたい」といった熱烈なコメントが届いた。【映像】美女雀士・東城の色白でほっそりした腕東城は芸能界を目指して状況。その後、麻雀の道に進みプロ雀士となると、所属団体のカレンダー撮影などをきっかけにグラビアでも活躍。