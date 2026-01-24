大阪万博でも使われたEVバスに不具合が続出している。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんは「日本企業のバスだが、実は中国メーカーが製造している。現地の関係者は『予算に合わせるため、安い部品をかき集めて何とかバスに仕立てている』と証言した」という――。撮影＝加藤博人大阪万博で使用されたEVモーターズ・ジャパンのEVバス - 撮影＝加藤博人■全国各地で住民が使っているEVバス2025年9月20日に〈大阪万博を走る「