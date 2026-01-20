ファミレスなどでは、意図せず近くの席の会話が耳に入ってくることがあります。しかし、その内容が状況によってまったく違う意味に受け取れてしまう場合、思わず混乱してしまうこともあるようです。漫画家・おたみさんが描いた『どっちの意味なんだろう、と思ったこと』『怖い話かと思ったら違った話』『ファミレスで聞いた不思議な会話』の3作品は、そんな混乱する状況に陥ってしまった作者の体験から生まれたエピソードです。【