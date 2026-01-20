谷原章介週刊女性PRIME

谷原章介、サンシャイン終了後は日曜朝へ？起用継続はフジの「お詫び」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビの日曜朝7時台の番組が3月で終了すると報じられた件
  • 4月からは、谷原章介がMCの情報番組が放送されるようだとスポーツ紙記者
  • サン！シャイン」出演者への「お詫び」を用意した形のようだと話した
記事を読む

おすすめ記事

  • ロッテ「クーリッシュ」公式Xが謝罪（画像はプレスリリースから）
    ロッテ「クーリッシュ」公式Xが謝罪「配慮を欠いた内容」　3Dプリンターで自作した「絞り口」を投稿→批判相次ぐ 2026年1月19日 20時37分
  • 【速報】「他人の家に入ったら高齢の男性が死んでいた」集合住宅の一室に高齢男性の遺体　通報の男を住居侵入容疑で現行犯逮捕　男性の死亡との関連捜査　大阪府警
    【速報】「他人の家に入ったら高齢の男性が死んでいた」集合住宅の一室に高齢男性の遺体　通報の男を住居侵入容疑で現行犯逮捕　男性の死亡との関連捜査　大阪府警 2026年1月19日 19時40分
  • （写真はイメージ。写真提供：Photo AC）
    父親の友人を名乗る男性から借りた理想的な物件。しかし引っ越し初日、内見では存在していなかった＜大きな金庫＞が置かれていた。中に入っていたのは… 2025年12月24日 6時30分
  • 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ 2026年1月18日 18時46分
  • 寺田心（C）モデルプレス
    寺田心、1年で15kg増量・“激変ぶり”に驚きの声「急成長しててびっくり」身長は7歳から70cm以上伸ばす 2026年1月19日 16時28分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    3. 3. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    4. 4. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    5. 5. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    6. 6. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    7. 7. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    8. 8. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    9. 9. 中学生ら「エトミデート」使用か
    10. 10. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    1. 11. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    2. 12. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    3. 13. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
    4. 14. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
    5. 15. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    6. 16. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    7. 17. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ　警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
    8. 18. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
    9. 19. 侵入先で飼い犬撲殺か 22歳男
    10. 20. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    1. 1. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    2. 2. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    3. 3. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    4. 4. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    5. 5. 中学生ら「エトミデート」使用か
    6. 6. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ　警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
    7. 7. 侵入先で飼い犬撲殺か 22歳男
    8. 8. 「中道」候補者公募 173人が応募
    9. 9. 「交通費で頭が」教諭が情報漏洩
    10. 10. 保育士が少年にみだらな行為か
    1. 11. 年賀状1等当せん番号「455756」
    2. 12. 「能登ウヨ」被災者に罵詈雑言
    3. 13. 意外と知らないトヨタ城下町の闇
    4. 14. 教諭が生徒の番号を消費者金融へ
    5. 15. 中華包丁切りつけ 中国の男逮捕
    6. 16. 斉藤慎二被告 初公判は3月13日に
    7. 17. 【速報】高市総理「内閣総理大臣としての進退をかける」
    8. 18. マツコの入浴 温度に共演者驚き
    9. 19. 上野の双子パンダ 中国に出発へ
    10. 20. 共通テスト“難化”で第1志望を変えるべき？ 「ここは踏みとどまって」河合塾主席研究員のアドバイス
    1. 1. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    2. 2. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
    3. 3. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    4. 4. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
    5. 5. 赤ちゃんポスト 実名公表の思い
    6. 6. 山岳救助 請求される驚愕の費用
    7. 7. 高市首相「中道結成」を批判
    8. 8. 橋下徹氏「ただちに実行すべき」
    9. 9. フィフィ「一切の関係を断った」
    10. 10. 「白衣の勝ち組」婚活地獄に陥る
    1. 11. 大阪の出直し選は府市共に衆院選と同日実施
    2. 12. 高市首相 23日の衆院解散を表明
    3. 13. 志布志市志布志町志布志に行った
    4. 14. 三省堂書店 新店舗で苦渋の決断
    5. 15. 「中国協賛党」バズ聞きキレたか
    6. 16. 首相、退路を断って政権運営の信任得る考え…「高市早苗が首相で良いのか皆様に決めていただく」
    7. 17. 幹部ら100人以上集結 餅つき大会
    8. 18. ローソン店長刺殺したかつらの男
    9. 19. 松本剛明・元総務相、病気を理由に次期衆院選に出馬しない意向…後継は妻
    10. 20. 支給が認められず…生み出す悲劇
    1. 1. ベネズエラに莫大な鉱物資源
    2. 2. 中国の変化に香港メディアが指摘
    3. 3. 男子高生を誘惑 韓で最悪の事件
    4. 4. 仏で摘発ラブドール購入者の素性
    5. 5. 高速鉄道利用での訴えに注目
    6. 6. 暴露が相次ぐイム・ソングン
    7. 7. 10年前の日本の曲が韓国で人気に
    8. 8. 李在明大統領と伊首相が会談
    9. 9. サメに襲われた少年を友人が救出
    10. 10. 欧州各国が報復関税など検討か
    1. 11. 6万年前の「最古の毒矢」発見
    2. 12. 金正恩氏、幻の訪韓計画 北拒否
    3. 13. 娘の密着指導に余念ない金正恩氏
    4. 14. 韓国の人気チアガールの衣装話題
    5. 15. 機長と名乗る人物が脅迫投稿 韓
    6. 16. 対米外交「間違えたら蚊帳の外」
    7. 17. 仏大統領側近 ガザの参加を辞退
    8. 18. ウ マリウポリを「復興」と指摘
    9. 19. 韓国選手の和装姿にファン魅了
    10. 20. 中朝関係 気まずさが表れている?
    1. 1. 「おじアタック」の成功確率
    2. 2. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    3. 3. 富山県が世界の富裕層に注目?
    4. 4. 日給1万3000円 眺めるだけの仕事
    5. 5. プルデンシャル生命、記者会見へ
    6. 6. オレンジ自販機 ボロ儲けの理由
    7. 7. 一般参賀での「残酷な人気格差」
    8. 8. 与野党 消費減税掲げ始めたワケ
    9. 9. 税務署が許さないタンス預金
    10. 10. 「0泊」JAL成田-デリー線が話題
    1. 11. バイトより再雇用 利点&欠点
    2. 12. 平均年収が低い会社ランキング
    3. 13. 藤井六冠の逆転劇に「えぐすぎ」
    4. 14. これが家? 高知「最安値」が衝撃
    5. 15. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    6. 16. 「スキージャム勝山」改め「ＪＡＭ福井勝山マウンテンリゾート」…「通年型の高原リゾート地に」と４月から
    7. 17. 「床下・屋根裏」のヤバい実態
    8. 18. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
    9. 19. ファミマ、5年ぶりに社長交代
    10. 20. 968円で天ぷらやカレー食べ放題
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. 【Amazon】Apple iPadシリーズやMacBook Air、AirTagなどが最大19%OFFに
    3. 3. 「X離れ」は深刻? 世界が注目
    4. 4. 3COINSの「おすすめ家電」5選
    5. 5. 意外と必要? USBハブを試用
    6. 6. 絶滅危惧種の大型コウモリ大量死
    7. 7. マッチングアプリ経由の転職増?
    8. 8. 人気ホラーゲームを映画化
    9. 9. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    10. 10. Googleが命名「Nano Banana」
    1. 11. 京都府庁にLuup設置 公務で活用
    2. 12. PRだけど見ちゃう…ショート動画で人気の医師芸人がネタにしていたスマホとは？
    3. 13. 自転車に後付け 電動化キット
    4. 14. リアルタイムに日本全国の地震の揺れを表示する「強震モニタ」
    5. 15. アレクサとの会話はすべて録音されている！　自分の音声データを確認して削除する方法
    6. 16. AI音声操作システムやオフラインマップ機能を搭載した最強エントリーモデル！スマートウォッチ「Amazfit Bip 6」を試す【レビュー】
    7. 17. 2026年開運バーガー！幸運を引き寄せる「たっぷりタルタル エビフライバーガー」
    8. 18. 18Lが42Lに化ける。230％拡張するバックパックの仕組みって？
    9. 19. Xiaomiがミドルレンジスマホ「REDMI Note 15」シリーズやオーディオグラス・薄型マグネット充電対応モバイルバッテリーなどを発売
    10. 20. TVアニメ「ブルーロック」のキャラクターボイス搭載「Zeeny Lights 3」コラボイヤフォン登場　エゴ剥き出しのセリフを録り下ろし！
    1. 1. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    2. 2. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    3. 3. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
    4. 4. 荻野貴司がチェコリーグに移籍
    5. 5. 久保建英 太もも裏を負傷し搬送
    6. 6. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
    7. 7. 37歳でMLBへ 渡米後の過酷な環境
    8. 8. 村上&岡本「差」がついた理由
    9. 9. 久保建英のケガ 医師の見解
    10. 10. 狩野舞子さんの近影に「誰かと」
    1. 11. SB東浜巨、FA宣言残留の舞台裏
    2. 12. 「体デカくね？」22歳行司に注目
    3. 13. トヨタ車体 ダカールラリー2台
    4. 14. 元ドラ7位指名 甲子園で衝撃記録
    5. 15. ＣＳ開催方式変更で大筋合意　アドバンテージ扱いなど１２球団監督会議で説明へ　プロ野球実行委員会
    6. 16. カブス常松 GS辞退の理由語る
    7. 17. 楽天なら坂本勇人を取りかねない
    8. 18. KEIRIN 単騎優勝が相次ぐ背景
    9. 19. 海外FA宣言の則本昂大 会見へ
    10. 20. 国技館で熱戦 米DJに視聴者騒然
    1. 1. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    2. 2. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    3. 3. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    4. 4. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    5. 5. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
    6. 6. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
    7. 7. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    8. 8. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
    9. 9. 藤本美貴の夫婦SHOT「眩しい!」
    10. 10. 山口智子 ロンバケヒットに謝罪
    1. 11. Mattの18kg減量 高額ぶりにあ然
    2. 12. 木村くんは素晴らしい 山口絶賛
    3. 13. 大原優乃のヤバさ全開 第2話騒然
    4. 14. 「重大な規約違反」で脱退を謝罪
    5. 15. 新井浩文のFC会費「強気」戸惑い
    6. 16. ROTTENGRAFFTYドラマー・HIROSHI、活動休止を発表「アルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており…」「長期にわたる治療・リハビリが必要」【本人コメント全文】
    7. 17. 『ゴールデンカムイ』登場人物1人に焦点当てた本発売　第2弾は尾形・第3弾は鶴見
    8. 18. 名作の予感 日曜劇場1話から怒涛
    9. 19. 日曜劇場 サプライズ発表に衝撃
    10. 20. 森香澄「だらしなさ」赤裸々に
    1. 1. 「不二家」の新業態が埼玉に
    2. 2. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    3. 3. 経験人数500人 女性漫画家の人生
    4. 4. 早期流産「亡くなってよかった」
    5. 5. 何この女 夫のラブホ不倫に怒り
    6. 6. 海外出身 実は大物俳優の長男
    7. 7. 歌舞伎界のプリンスが美しすぎる
    8. 8. 年賀はがきの当選番号が決定
    9. 9. 大至急モスバーガーへ走れ 唸る
    10. 10. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    1. 11. 闘病中の漫画家に編集が珍助言
    2. 12. 遊び目的の男性が使う常套句
    3. 13. 60代やめてよかったこだわり8選
    4. 14. 身近にある「抗酸化ミルク」
    5. 15. マック きのこの山&たけのこ里と
    6. 16. スイパラ「いちご食べ放題」開催
    7. 17. 「苗加」はなんて読む？正解できたらあなたは漢字マスター！
    8. 18. 極楽湯×プリキュアがコラボへ
    9. 19. 妊娠中の妻が羨ましい?夫の本音
    10. 20. GUの「大本命」タートルネック