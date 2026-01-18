SNSを通じて知り合った県内在住の女性から現金1000万円を騙し取ったとして警察は18日、住所と職業不詳の50代の男を詐欺の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは住所と職業不詳の53歳の男です。警察によりますとこの男は4年前の2022年4月にインターネットのライブ配信で知り合った徳島県内在住の女性に対し「イベント企画が失敗して7000万円の損害賠償債務を負わされている早く穴埋めしないといけない。助けてほしい」などと嘘