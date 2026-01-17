6434人が犠牲となった阪神淡路大震災から31年、徳島市で16日、中高生らによる追悼式典が行われました。「阪神・淡路大震災1.17のつどい」には、防災学習に取り組む徳島市内の中高生など約50人が参加しました。参加者は被災地から受け継いだ犠牲者追悼のための「希望の灯り」をろうそくに灯し、31年という歳月に思いをはせました。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災では神戸市や淡路島北部などで最大震度7を観測、6434人が犠牲