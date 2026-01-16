1月17日は、阪神淡路大震災から31年となります。徳島市で16日、犠牲者を追悼するつどいが開かれました。徳島市役所前の広場で開かれた「阪神・淡路大震災1.17のつどい」には約50人が参加しました。地震発生時刻の12時間前、午後5時46分に阪神淡路大震災で亡くなった、6434人の冥福を祈りました。