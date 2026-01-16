徳島市は1月16日、飲酒運転で自損事故を起こした50代の男性職員を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは、徳島市の西部環境事業所の53歳の男性職員です。市によりますと、男性職員は2025年10月、知人らとホテルの自室などで、瓶ビール大1本半と焼酎1リットルを夜遅くまで飲み、その後、午前9時ごろ私用で車を走らせ、石井町の交差点で車を横転させる自損事故を起こしました。その際、警察の調べで