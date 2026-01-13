【ワシントン共同】米海軍出身で野党民主党のケリー上院議員は12日、退役軍人としての階級を降格させる行政処分を決めたヘグセス国防長官の対応は違法だとして、ワシントンの連邦地裁に提訴した。米メディアが報じた。ケリー氏がトランプ政権の「違法な命令」に従わないよう軍人らに呼びかけたことを問題視し、ヘグセス氏が5日、処分の方針を示していた。ケリー氏は元宇宙飛行士でもあり、退役時の階級は大佐。昨年11月、ほか