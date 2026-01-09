9日の東京株式市場・日経平均株価は、前日の終値よりも822円63銭高い、5万1939円89銭で取引を終えました。業績見通しを上方修正したファーストリテイリングの株価が上昇し、相場を押し上げたほか、日中関係の悪化懸念から値下がりしていた自動車株などに買いが入りました。