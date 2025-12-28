高市早苗首相は1日、2026年を迎えて年頭所感を発表し、「日本列島を強く豊かにし、『希望』を生み出していく」と抱負を述べました。全文は次の通りです。【令和8年年頭所感】あけましておめでとうございます。本年は昭和元年から起算して満百年を迎えます。「山やまの色はあらたにみゆれとも我（わが）まつりこといかにかあるらむ」御即位後初の歌会始での昭和天皇の御製です。昭和は、戦争、終戦、復興、高度経済成長とい