もうすぐお正月。宮内庁でも新年の準備が進んでいるようです。【動画】「庭園課なんてあるんだ！」「初めて見ました」新春準備の様子宮内庁の公式インスタグラムとYouTubeチャンネルは、宮内庁管理部庭園課の職員が正月用の寄せ植え盆栽を作る様子を公開しました。「春飾り」と呼ばれる大型の盆栽で、梅の古木を使うのが特徴。寄せ植えに使う植物は全て、宮殿のすぐそばにある大道（おおみち）庭園で大切に育てられたものば