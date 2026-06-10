大切に大切に育てたら、思いもよらぬ結果が――。【話題のポスト】33.3万表示、2.9万いいねの?衝撃の盆栽?ちょっと見たことがないような、ユニークな「盆栽」がX上で注目を浴びた。「咲かない咲かないと言い続けてやっと今年１輪咲いたサツキ。ちょ、花デカすぎ...」盆栽愛好家のfujimax (藤 万草)（＠fujimax6）さんが2026年5月5日、そんな呟きと共にに披露したのは、手のひらに乗るほど小さな盆栽。鉢から伸びるのは、細いけれど