“セクシーフットボール”のキャッチフレーズとともに、２００５年度（第８４回大会）の全国高校サッカー選手権を制し、一大旋風を巻き起こした滋賀県立野洲高が、劣化が目立つ人工芝サッカーグラウンドの全面改修を行うことを目的に、クラウドファンディングを開始した。支援募集期間は来年３月までで、目標金額は１億円。同校の上品（うえしな）充朗校長（５６）は「全国制覇を達成したサッカー部をもう一度盛り上げたい」と力