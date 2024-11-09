国内最大級のITフリーランス向けエージェント「テックビズフリーランス」を運営する株式会社テックビズは、2024年10月31日（木）に新サービス発表会として「『企業の成長戦略としてのフリーランス活用』推進提言」を開催した。同社は、2024年11月1日（金）に施行されたフリーランス保護新法施行を受けて、業界初となる全額返金対応付きの企業向けフリーランス活用総合サポート『FREELANCE+（フリーランスプラス）』を11月1日より提