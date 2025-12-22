お年玉をキャッシュレスでもらいたい人の割合調査会社インテージが22日発表した2026年のお年玉に関する調査によると、スマートフォンのキャッシュレス決済でもらいたい人が38.5％で、25年分と比べて8.0ポイント上昇した。一方、お年玉をあげる側は9割以上が現金を手渡しと回答し、受け取る側との温度差が目立った。11月19〜25日に全国の15〜79歳のモニター5千人に聞いた。インテージは23年分からお年玉の調査を始め、キャッシ