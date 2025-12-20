近年は特にウェブ開発に関するエコシステムの移り変わりが激しく、様々な手法が取り入れられたり廃れたりしています。そんな中で安定して使えるパターンを身につけたいと考える開発者も多いはず。そんなニーズに応えるべく登場したのが「Patterns.dev」という無料のオンラインリソース集です。Vanilla JavaScriptや最新のフレームワークで強力なウェブアプリを構築するために必要となるデザインパターン・レンダリングパターン・パ