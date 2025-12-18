帝京商工で爆発した打棒、木製バットで100ｍ超え元近鉄のレジェンドスラッガー・栗橋茂氏（藤井寺市・スナック「しゃむすん」経営）は帝京商工（現・帝京大高）時代、外野手兼投手として活躍した。1969年の高校3年夏の東京大会では高校生離れした強烈な打棒を披露するなど、左のスラッガーとして急成長。左腕投手としても安定感あるピッチングを見せるようになった。惜しくも準々決勝で、その年に甲子園出場を果たした日大一に1-