寒い季節に恋しくなるおでん。じっくり煮込んだ具材に染み込んだおだしの旨味は、体の芯からほっこり温めてくれますよね。大根や練り物、卵など好きな具材を入れて、家族みんなで囲めば会話も弾みます。作り置きもできて、翌日はさらに味が染みておいしくなるのも嬉しいポイント！今回は、定番から地域色豊かなアレンジまで、E・レシピで人気のおでんレシピオススメTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】じっくり味わう王道の