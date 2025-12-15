寒い季節の定番！心も体も温まる【おでん】の人気のレシピオススメTOP3
寒い季節に恋しくなるおでん。じっくり煮込んだ具材に染み込んだおだしの旨味は、体の芯からほっこり温めてくれますよね。大根や練り物、卵など好きな具材を入れて、家族みんなで囲めば会話も弾みます。作り置きもできて、翌日はさらに味が染みておいしくなるのも嬉しいポイント！今回は、定番から地域色豊かなアレンジまで、E・レシピで人気のおでんレシピオススメTOP3をご紹介します！
■【人気レシピNo.1】じっくり味わう王道のおいしさ！たっぷりおでん
堂々の第1位は、おだしのおいしさをたっぷり味わえる王道の「たっぷりおでん」！シンプルだからこそ、丁寧にとっただしの旨味が引き立ちます。大根にはとろ〜りと味が染み込み、練り物はふっくらジューシー。身体の中からほっとする優しい味わいで、何度食べても飽きません。まずは具材を一口食べて、次におつゆをひと口。この至福の瞬間が、寒い日の楽しみになりますよ！
■【2位以降も絶品ぞろい】おでんの人気レシピ
シンプルな煮汁で煮た具材に、ショウガがピリッと効いたみそをたっぷりつけていただく青森スタイル。ショウガの爽やかな辛みとコク深いみその風味が絶妙にマッチして、体がポカポカ温まります。いつものおでんとは一味違う新鮮なおいしさをぜひお試しください！
しょうゆをたっぷり入れた黒い煮汁が特徴的な静岡おでん。串に刺した具材に、魚粉と青のりをパラリとかけていただくスタイルが新鮮です！魚粉の旨味と青のりの磯の香りが加わって、いつものおでんが一気にグレードアップ。見た目のインパクトも抜群で、おもてなしにもぴったりですよ。
■冬の食卓はあったかおでんで決まり
今回ご紹介した3つのレシピは、それぞれに個性があって食べ比べも楽しいですよね。おでんは一度にたくさん作れるので、週末の作り置きや、おもてなしにもぴったり。翌日は味がさらに染みて、また違ったおいしさを楽しめます。〆にご飯やうどんを入れれば、最後の一滴まで無駄なく堪能できますよ。寒い日の夜ごはんや、家族団らんのひとときに、ぜひ温かいおでんで心も体もほっこり温まってくださいね！
(E・レシピ編集部)
【材料】（2人分）
大根 1/4~1/2本
ニンジン 1/2本
ゴボウ天 2本
さつま揚げ 4枚
手綱コンニャク 1/2袋
牛すじ肉(おでん用) 4本
ネギ(刻み) 大さじ 4
練りからし 適量
柚子胡椒 適量
<おでん煮汁>
だし汁 1000ml
酒 60ml
砂糖 大さじ 2
みりん 30ml
しょうゆ 大さじ 2.5~3
塩 小さじ 2/3
【下準備】
1、大根は皮を厚めにむき、4〜6つの輪切りにする。水に通し、ぬれたまま耐熱容器に重ならないように並べ、電子レンジで5〜6分加熱する。水に取り、サッと洗ってザルに上げる。
2、ニンジンは皮をむき、半分に切る。
3、ゴボウ天、さつま揚げは熱湯をかけ、油抜きをする。
4、手綱コンニャクは熱湯に通し、臭みを抜く。
【作り方】
1、鍋に＜おでん煮汁＞の材料を入れてひと煮たちさせ、材料を全て加え、落とし蓋をして中火にかける。煮たったら、常に軽く煮たっている状態で30分以上煮込む。
2、具を取り皿に取り、刻みネギを散らしてだし汁を少しかけ、お好みで練りからしやユズコショウをつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
煮汁が少なくなってきたらだし汁を加えて下さい。お餅入りの巾着を加える場合は、煮すぎると溶ける場合がありますので、材料が煮えてから加え、さらに10分くらい煮てください。
【No.2】ショウガの効いたみそが決め手！青森ショウガみそおでん
シンプルな煮汁で煮た具材に、ショウガがピリッと効いたみそをたっぷりつけていただく青森スタイル。ショウガの爽やかな辛みとコク深いみその風味が絶妙にマッチして、体がポカポカ温まります。いつものおでんとは一味違う新鮮なおいしさをぜひお試しください！
青森ショウガみそおでん
【材料】（2人分）
ホタテ(ボイル) 6~8個
ツブガイ 6~8個
ウズラの卵(水煮) 6~8個
ジャガイモ 1~2個
ニンジン 1/2本
板コンニャク 1/2袋
さつま揚げ 4枚
紅ショウガ天 2枚
昆布(結び) 2~4個
<おでん煮汁>
煮干し 12g
水 1000ml
酒 50ml
砂糖 少々
みりん 50ml
塩 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
<ショウガみそ>
ショウガ 40g
酒 100ml
砂糖 大さじ 1.5
みりん 100ml
みそ 100g
【下準備】
1、ホタテ、ツブガイ、ウズラの卵は1串に3〜4個刺す。
2、ジャガイモは皮をむき、大きいようなら半分に切り、サッと水洗いする。ニンジンは皮をむき、大きめの乱切りにする。
3、板コンニャクは、両面とも浅く格子に切り込みを入れ、三角に切る。熱湯に通して臭みを抜いておく。
4、さつま揚げ、紅ショウガ天は熱湯をかけ、油抜きをする。
5、煮干しは頭とワタを取って半分に裂く。
【作り方】
1、＜ショウガみそ＞を作る。ショウガは皮つきのままきれいに水洗いし、すりおろす。鍋に酒とみりんを入れ、中火にかけてアルコールが飛んだらショウガ、砂糖、みそを加え、2〜3分煮る。
2、鍋に結び昆布、煮干し、水を入れてしばらくおき、火にかけて沸騰したら弱火にし、少し煮たら煮干しを取り出す。その他の＜おでん煮汁＞の材料を加え、ひと煮たちさせる。
3、材料を全て加え、落とし蓋をして弱めの中火で30〜50分煮込む。
4、具を取り皿に取り、＜ショウガみそ＞をかける。
【このレシピのポイント・コツ】
ショウガみそが余ったら冷蔵庫で日持ちするので、炒めものなどにも使えます。
【No.3】黒いつゆが食欲そそる！静岡おでん
しょうゆをたっぷり入れた黒い煮汁が特徴的な静岡おでん。串に刺した具材に、魚粉と青のりをパラリとかけていただくスタイルが新鮮です！魚粉の旨味と青のりの磯の香りが加わって、いつものおでんが一気にグレードアップ。見た目のインパクトも抜群で、おもてなしにもぴったりですよ。
静岡おでん
【材料】（2人分）
黒ハンペン 2枚
牛すじ肉(おでん用) 4本
大根 6cm
板コンニャク 1/2枚
ゆで卵 2個
ちくわ 2~4本
魚すじ 1袋
<おでん煮汁>
だし汁 1000ml
酒 大さじ 1.5
砂糖 大さじ 1.5
みりん 大さじ 1.5
しょうゆ 90ml
魚粉 適量
青のり 適量
【下準備】
1、黒ハンペンは熱湯をかけ、表面の油抜きをし、串に刺す。
2、大根は厚さ1.5cmに切り、皮を厚めにむき、面取りをする。鍋に水と一緒に入れて火にかけ、煮たったら火を弱めて15〜20分下ゆでし、ザルに上げる。
3、板コンニャクは厚みを半分に切ってから半分に切り、熱湯に通して臭みを抜き、串に刺す。
4、魚すじは食べやすい大きさに切り、串に刺す。
【作り方】
1、鍋に＜おでん煮汁＞の材料をひと煮たちさせ、材料を全て加える。落とし蓋をして弱めの中火で30〜50分煮る。
2、具材を取り皿に取り、魚粉と青のりをかけていただく。
今回ご紹介した3つのレシピは、それぞれに個性があって食べ比べも楽しいですよね。おでんは一度にたくさん作れるので、週末の作り置きや、おもてなしにもぴったり。翌日は味がさらに染みて、また違ったおいしさを楽しめます。〆にご飯やうどんを入れれば、最後の一滴まで無駄なく堪能できますよ。寒い日の夜ごはんや、家族団らんのひとときに、ぜひ温かいおでんで心も体もほっこり温まってくださいね！
