スキンケア＆ライフスタイルブランドのathletia＜アスレティア＞が、大阪高島屋の1階化粧品売場にて期間限定POPUPを開催します。天然植物精油を中心とした心地よい香りのラインナップが並ぶ今回のPOPUPでは、ホリデー限定キットや新発売のオードパルファンをはじめ、人気の香りを一度に試せる特別な機会に。売場内の常設店との回遊で楽しめる特典も用意され、冬のショッピングをより華やかに彩ってくれます♡ 4