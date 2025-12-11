athletiaのPOPUPが大阪に登場！香り12種＆ホリデーキットで限定体験

スキンケア＆ライフスタイルブランドのathletia＜アスレティア＞が、大阪高島屋の1階化粧品売場にて期間限定POPUPを開催します。天然植物精油を中心とした心地よい香りのラインナップが並ぶ今回のPOPUPでは、ホリデー限定キットや新発売のオードパルファンをはじめ、人気の香りを一度に試せる特別な機会に。売場内の常設店との回遊で楽しめる特典も用意され、冬のショッピングをより華やかに彩ってくれます♡

4種のホリデーキット＆新作香水が登場



POPUPでは、ホリデーシーズンに向けた4種の限定キットを中心に展開。天然植物精油を贅沢に使った香りが、冬のムードを優しく包み込みます。さらに、新発売の「オードパルファン」全3香調もお披露目。

ルームミストやピローミスト、ハンドクリームなど、ブランド人気の香り全12種を一度に試せるのはPOPUPならでは。

香りを軸にしたセルフコンディショニングを提案するathletiaらしい、充実のラインナップです。

来場特典はカプセルトイ＆限定トート



POPUP会場と同フロアの常設店の両方を巡ると、カプセルトイを1回楽しめる特典も。カプセルにはスキンケアサンプルの引換券など、嬉しいアイテムが詰まっています（※先着順、無くなり次第終了）。

また、11,000円（税込）以上の購入で、athletia再生コットントートバッグをプレゼント。裏面デザインは複数種類から選べ、こちらも先着順での配布となります。

ギフトにも自分用にもぴったりの、冬だけの限定特典です♡

ライフスタイルに寄り添うブランド哲学



athletiaは「balance your active/relaxing cycle」をコンセプトに、よく動き、よく休むバランスを整えるためのアイテムを提案。

スキンケアに加え、アクティブ・リラックスの両シーンに寄り添う製品を展開し、24時間を快適に過ごすためのセルフコンディショニングをサポートしています。

日本発のクリーンビューティブランドとして自然や社会に配慮した活動も積極的に実施。香りを通して心身を整えたい人にこそ、出会ってほしいブランドです。

冬の香りをまとう特別な時間を♡



ホリデー限定キットから新作オードパルファン、そして人気の香り12種まで勢揃いする今回のathletia POPUP。特典のカプセルトイや限定トートバッグなど、来場がもっと楽しくなる仕掛けも満載です。

香りを纏って心と体を整えるathletiaの世界観を、実際に“触れて、選べる”貴重なチャンス。冬の自分をより丁寧にケアしたい方や、大切な人へのギフトを探している方にもぴったりです。