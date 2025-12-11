自民党本部＝東京・永田町所得税が生じる「年収の壁」の引き上げに関し、自民党が検討している見直し案が11日、判明した。壁を構成する「基礎控除」と「給与所得控除」の最低額を、それぞれ直近2年間の消費者物価指数上昇率を基に2年に1回引き上げる。2026年の年収の壁は現行の160万円から8万円増の168万円に上がる計算になる。壁の引き上げで働き控えを減らし、人手不足の緩和につなげる狙いだ。物価に応じて控除が増額される