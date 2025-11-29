義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 義姉が来るたび義実家へ…？義実家への訪問頻度に悩む @ママリ 敷地内同居や、義実家が近い方で義姉家族が義実家に遊びに来る方はどれくらいの頻度で会ってますか？ 上の子が義姉の子ども達と