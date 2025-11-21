「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）重賞５勝の実績を誇るトウシンマカオが、２２年のＮＨＫマイルＣ（８着）以来となるマイル戦に出走する。６歳秋を迎えて、新たなカテゴリーへの挑戦。高柳瑞師は「春に１４００メートルでいい競馬ができているし、右回りなら１６００メートルでも頑張ってくれるはず。体調も問題ないですよ」と自信を持って送り出す。１３日の１週前追い切りには初コンビを組む団野が美浦に駆けつけ感触