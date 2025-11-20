ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が18日配信のABEMA「誰カブキ」に出演。自身のSNSなどでグラビア風写真を投稿する理由について語る場面があった。「誰カブキ」は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。スタジオトークでは、ゲスト出演したタレント・村重杏奈がインスタグラムに投稿したデニムを羽織った水着写真が紹介された。すると、共演者のさらば青春