JR千葉駅につながる商業施設で女性の体を触るなどわいせつな行為をした疑いで47歳の男が現行犯逮捕されました。自称・会社員の大村晃紀容疑者（47）は15日、JR千葉駅につながる商業施設で20代の女性に後ろから胸を触るなどのわいせつ行為をした疑いで現行犯で逮捕されました。警察によりますと「男が複数の女性の尻や胸を触りながら徘徊している」と通報があり、駆けつけた警察官が大村容疑者の犯行を確認しました。大村容疑者は「