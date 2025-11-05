使い道が多く、合わせるものを選ばない「あるといい」新たな定番をレコメンド。白よりもドライで硬派な黒でシャツを塗りかえると？ 色をいつもと逆転するだけで鮮度が高まる選び方をご紹介。「白の代わりに着回せる」黒シャツ選び「すっきりとオーバーサイズ」□微光沢でハリのある生地□ヒップまで隠れるメンズサイズ体が泳ぐ余裕のあるサイズだから、かしこまりすぎずに品のある姿へ導き、着方のアレンジも増幅。どう着てもきり