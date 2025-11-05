【ワシントン共同】米軍は3日、西部カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地で、核弾頭搭載が可能な大陸間弾道ミサイル（ICBM）ミニットマン3の発射実験を米太平洋時間4日深夜から5日早朝（日本時間5日午後から夜）の時間帯に実施すると発表した。2月と5月にも実施しており、今回の実験も「定期的なもので何年も前から計画していた」としている。ミニットマン3は1970年代に配備され、老朽化が指摘されている。米軍は新型IC