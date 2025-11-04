宿泊先のホテルの女性従業員にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた九州大名誉教授で脳神経外科医の男（77）に、名古屋地裁は4日、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。求刑は懲役2年だった。