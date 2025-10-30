フランスを拠点に活躍するクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝が１０月３０日、栗東トレセンに姿を見せた。昨年の有馬記念以来となる、２年連続の来日。「日本に帰ってこられてうれしいです」とほほえんだ。短期免許での騎乗開始週は、天皇賞・秋でミュージアムマイルとコンビを組む。２歳時に手綱を執り、黄菊賞を勝利。続く朝日杯ＦＳでは出遅れをカバーして２着に導いた。「前走も楽に勝っていたし、前回騎乗した時（朝