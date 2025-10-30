東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼きの店「さぶろく」を経営する吉田圭さん（４１）は、プロ野球・広島のＯＢだ。帝京高からプロ入りしたサウスポーは、入団してすぐに左肩を痛め、１年目の秋に野手へと転向した。４年目に待望の１軍昇格を果たしプロ初打席で初安打の鮮烈デビューを果たしたが、翌年以降１軍で暴れることはできなかった。７年間のプロ野球時代について聞いた。◇◇人形町にある自身の店で、吉田さ