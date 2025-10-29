みそ汁、冷ややっこ、湯豆腐……長い間、日本の食卓に並んできた豆腐。高タンパク低カロリーな健康食として再評価される一方で、豆腐メーカーや豆腐店の倒産・廃業が相次いでいる。未曽有の危機に直面する豆腐市場の“今”に迫る。（清談社真島加代）豆腐業界を襲う倒産ラッシュ日本人にとって馴染み深い豆腐。物価高の今でも手頃な価格で購入できるため、卵やもやしと同様に「物価の優等生」と呼ばれてきた。しかし近年、その