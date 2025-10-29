みそ汁、冷ややっこ、湯豆腐……長い間、日本の食卓に並んできた豆腐。高タンパク低カロリーな健康食として再評価される一方で、豆腐メーカーや豆腐店の倒産・廃業が相次いでいる。未曽有の危機に直面する豆腐市場の“今”に迫る。（清談社 真島加代）

豆腐業界を襲う

倒産ラッシュ

日本人にとって馴染み深い豆腐。物価高の今でも手頃な価格で購入できるため、卵やもやしと同様に「物価の優等生」と呼ばれてきた。しかし近年、その安さが災いし、豆腐店の倒産・廃業が急増。豆腐市場にかつてない危機が訪れているという。

「この10年間で、豆腐の市場規模はおよそ年率4〜5％縮小しているというデータがあります。豆腐は日本人にとって身近な食材ではありますが、食生活の変化によって食べる頻度は下がっているのです」

そう話すのは、豆腐メーカー・株式会社アサヒコの代表取締役社長、池田未央氏。2022年以降は一時的に市場が回復しているが、それは原料と燃料高騰に伴う値上げによるもの。「単価が上がっているだけで、売上個数は伸びていない」と池田氏は話す。

「豆腐メーカーの上位6社の平均売価は89.5円（※1）。それでも十分に安価ですが、実際にスーパーに行くと50円前後で売られている豆腐もあります。物価高騰を理由に、豆腐の売価を上げられる企業はまだ良いほうで、値上げに踏み切れない街の豆腐店や中小メーカーも少なくありません」

（※1）…出典：IntageSCI（23.8~24.7）

豆腐は卵やもやしとともに「物価の優等生」と呼ばれ、スーパーの特売品の定番。しかしその安さは、生産者の犠牲の上に成り立っている。

