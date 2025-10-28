初回の第1打席から連続出塁【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。延長15回の第8打席は申告敬遠となり、異例ともいえる4打席連続の敬遠となった。第1打席から躍動した。初回の第1打席でシャーザーから二塁打を放つと、3回にはシリーズ2本目となる一発。第3打