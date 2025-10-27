¡Ö³«ËëÀï½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ÏÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤ËÎ¾Â­¤«¤«¤È¤ò¼ê½Ñ¡£¥Á¥ã¥¤¥à¡¦¥Ö¥ë¡¼¥àÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö³«ËëÀï½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À­¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ïº£µ¨135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.234