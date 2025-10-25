2026年1月17日から、フランズチョコレートのバレンタインコレクションが登場！今回のテーマは“キャラメル”。代表作の「ソルトキャラメル」をはじめ、口溶けなめらかなトリュフチョコレートや、新たに登場するキャラメルブラウニーなど、バレンタイン限定の商品が勢ぞろい。百貨店限定のセレクションや、可愛らしいハートBOXアソートメントも登場し、贈り物にぴったり♡ フランズチョ