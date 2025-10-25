ワールドシリーズ第1戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨んだ。2-2と同点の6回には投手陣が2本の本塁打を浴びるなど、6安打を浴びて9失点を喫した。先発したスネルは5回まで2失点でゲームを作ったが、6回に安打と四死球で無死満塁のピンチを作って降板。その後シーハンが登板もクレメントに勝ち越し打を浴び、ル