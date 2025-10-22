主人公・美波は、3児の母。夫・宏樹(ひろき)と結婚して10年、順風満帆な日々を送っていました。ところが、ある日弁護士から届いた手紙により、夫の不倫が発覚。W不倫の末、相手の夫から慰謝料を請求されます。それでも夫は、不倫をごまかそうとし、話し合いに応じません。美波は自分で相手の弁護士事務所へ電話をし、夫の不倫が確実であることを暴きます。そのうえで、美波がだした答えとは…。『私の旦那は図太い狼男』をダイジェ