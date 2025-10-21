ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 千葉の集合住宅で78歳妻を殺害か 77歳夫「自分のことを否定するので… 国内の事件・事故 殺人事件 高齢者 千葉県 時事ニュース ABEMA TIMES 千葉の集合住宅で78歳妻を殺害か 77歳夫「自分のことを否定するので」 2025年10月21日 15時49分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉県の集合住宅で78歳の妻を殺害したとして77歳の夫が逮捕された 容疑を認めていて、「ネクタイで首を絞めた」と供述しているとのこと 調べに対し、「自分のことを否定するのでカッとなった」などと述べたそう 記事を読む おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分