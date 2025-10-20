井村屋から、10月6日（月）に発売された「やわもちアイス パフェ マスカット」。2022年の“やわもちアイス10周年”を記念して誕生したパフェシリーズの第2弾で、いちご大福味に続く新フレーバーです。近年、和菓子のなかでも人気を集めるマスカット大福をイメージしたパフェアイスとのことで、さっそく味わってみました。鮮やかな黄緑色のマスカットソースの中に、角切りのアロエとおもちがゴロゴロと入っています。スプーン