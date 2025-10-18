撮り鉄＜あんたが邪魔してるからやろ＞15歳少年がロマンス詐欺で500万円超荒稼ぎの仰天！“スケベオヤジだまし”の悪辣テク駅員＜邪魔してるんじゃない＞撮り鉄＜だからどういうわけ？＞駅員＜危ないねん＞撮り鉄＜もう、うるさいねん。撮ったら帰るって。分かってるよ。おまえはホンマによぉ、難聴かよ。ボケが！＞今月6日、一部撮り鉄の迷惑行為がSNSにアップされ、被害に遭った近畿日本鉄道が警察に相談する事態と